TNA | Sarà first time ever tra Nic Nemeth vs Josh Alexander nel prossimo episodio di iMPACT

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo il promo diseguito dall’attacco del TNA World Champion in carica, Nic Nemeht visto la scorsa notte a! il DOA della compagnia, Santino Marella ha ufficializzato una contesa titolata tra i due per la prossima settimana. Giovedì 15 agosto andrà quindi in scena unvalido per il massimo alloro della Total NonStop Action Wrestling. L’ex Dolph Zigglerchiamato a difendere la cintura proprio contro “The Walking Weapon”. .@NicThas heard enough! @WalkingWeapon wants a match? He’s got it with "The Wanted Man"!Watch #TNANOW on TNA+: pic.twitter.com/ugp3GtFEZk— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) August 9, 2024