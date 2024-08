Tenta di aggredire carabinieri con estintore e spranga di ferro denunciato 31enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Calvi Risorta. Nonostante fosse stato sottoposto alla misura di sicurezza presso la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Calvi Risorta, nel Casertano, undel beneventano, pregiudicato, questa mattina, dopo aver rifiutato di sottoporsi alla terapia sanitaria obbligatoria ha violentemente intimato agli operatori sanitari di aprire subito i cancelli per potersi allontanare dalla struttura. Al loro rifiuto l’uomo ha cominciato a minacciarli di morte e ad inveire contro di loro, generando momenti di paura e tensione fra i presenti. Uno dei medici, non ancora entrato nella stanza, accortosi della situazione di pericolo ha immediatamente composto con il proprio smartphone il numero di emergenza “112” chiedendo aiuto alla Centrale Operativa della Compagnia di Capua.