Stuprata a Novara da un pusher marocchino il fidanzato si fa giustizia da solo e lo uccide a coltellate

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) I carabinieri dihanno notificato un “fermo di indiziato di delitto” per un cittadino italiano di 33 anni con precedenti penali, con l’accusa di omicidio volontario aggravato in concorso: il 33enne è sospettato di aver ucciso undi 28 anni, trovato morto il 26 luglio scorso in una zona boschiva di Oleggio., il, lo stupro e l’inattesa vendetta Secondo le indagini, la compagna del presunto killer, una 29enne della zona, avrebbe acquistato droga dalla sera del 24 luglio e, successivamente, sarebbe statadalnel bosco di Oleggio. La sera successiva, il 25 luglio, il compagno della giovane, sulla scia della drammatica testimonianza, anziché rivolgersi alle forze dell’ordine avrebbe deciso di farsida