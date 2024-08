Paura in piscina a Bibbiena bambino di 3 anni finisce sott’acqua | trasportato al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Arezzo), 9 agosto 2024 –nellacomunale didove undi 3, per cause in corso di accertamento, è finito in acqua. Il tutto è accaduto in pochi istanti durante i quali il personale della struttura è stato in grado di intervenire tempestivamente. Il bimbo era con la madre, ma pare sia sfuggito al controllo e in un attimo sia finito nella vasca. Gli addetti vigili a bordo, vedendo la scena, sono subito intervenuti salvando il piccolo dall’acqua e allertando i soccorsi del 118. Ilnella caduta ha ingerito acqua ma pare che non abbia mai perso conoscenza. L’elisoccorso Pegaso è atterrato vicino alla struttura e hail bimbo all’ospedale pediatricodi Firenze.