Olimpiadi Nadia Battocletti argento nei 10mila È impresa!

(Di venerdì 9 agosto 2024) Parigi 2024 – In una gara destinata a rimanere nella storia dell’atletica italiana,ha ottenuto una straordinaria medaglia d’nei 10.000 metri, superando le avversarie africane con una prestazione tatticamente impeccabile. L’azzurra ha fermato il cronometro su 30’43?35, stabilendo un nuovo record italiano che già le apparteneva.è stata preceduta di soli 10 centesimi dalla keniana Beatrice Chebet, che ha conquistato l’oro con un tempo di 30’43?25. Il podio è stato completato dall’olandese Sifan Hassan, bronzo in 30’44?12. La gara è stata caratterizzata da un’intensa competizione, con le mezzofondiste africane in prima linea.