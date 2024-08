Olimpiadi l’atleta scoppia in lacrime in pista | cos’è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

Social.ha abbandonato la pedana tra le, circondata dall'abbraccio delle altre ginnaste della ritmica del Brasile. Una scena inusuale che seguito ad una gara piuttosto strana. La ginnasta, infatti, non ha eseguito gli stessi esercizi delle altre compagne. Ma che cosa è? Scopriamolo insieme. Victoria Borges ha abbandonato la pedana delledi Parigi 2024 in un pianto straziante. La ginnasta brasiliana, prima di cominciare il secondo turno dell'all-around si è infortunata alla caviglia. Secondo il regolamento, non sono previste sostituzioni all'interno del gruppo.