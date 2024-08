LoL Worlds 2024 | ecco le squadre che si sono qualificate al più importante torneo eSports

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di venerdì 9 agosto 2024) Con l’avvicinarsi della fase finale delle competizioni estive di League of Legends, è il momento di dare uno sguardo a qualisigiàper i Mondiali. Questo evento prestigioso, che l’anno prossimo tornerà in Europa dopo cinque anni, si svolgerà in tre città iconiche: Berlino, Parigi e Londra. Il formato del campionato rimarrà più o meno lo stesso rispetto all’anno precedente, con alcune eccezioni. Il numero totale dipartecipanti è stato ridotto a 20, poiché la regione LJL (Giappone) ha perso l’accesso diretto all’evento ed è stata incorporata nel PCS. Inoltre, non ci sarà uno slot aggiuntivo per Europa (LEC) o Nord America (LCS) come avvenuto con laQualifying Series dell’anno scorso.