LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | le azzurre si giocano una medaglia nella madison!

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43 Olanda, Francia e Belgio davanti, ma Vittoria Guazzini va a chiudere! 18.42 Prova a partire la Francia, ma l’Italia va in marcatura! Fantastiche le nostre ragazze! 18.41 Adesso c’è il Belgio che è andato all’attacco, ma ha conquistato ora i primi cinque punti con lo sprint. 18.40 GIRO GUADAGNATOOOOOOOOOOOO!!!! GIRO GUADAGNATO DALLE! SONO 20 PUNTI! In totale sono 32 per leche quindi sono in prima posizione in classifica, Olanda a 28. 18.39 Intanto leriescono a prendersi i cinque punti dello sprint: si sale a 12 punti in quarta posizione! 18.38 Salta l’accordo tra Stati Uniti e Gran Bretagna, Consonni e Guazzini hanno mezzadi vantaggio. 18.37 ATTACCO DELL’ITALIA CON CHIARA CONSONNI! Non c’è una vera e propria reazione da parte del gruppo, bisogna provare a spingere. 18.