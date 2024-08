Civitanova il racconto choc di una 14enne | Drogata e poi stuprata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Macerata), 9 agosto 2024 – Sarebbe stata violentata a quattordici anni da un marocchino che prima le avrebbe offerto della cocaina e una bevuta, e poi avrebbe abusato di lei in mezzo alla strada, nella zona dietro l’oratorio di San Marone a. È ildi una minorenne dell’anconetano che l’altra notte era venuta a Una pattuglia di carabinieri durante una controllo , in compagnia di una sua amica, per trascorrere qualche ora in un locale del lungomare sud. Sulla vicenda, che fa seguito ad un altro episodio di violenza sessuale avvenuto soltanto poche settimane fa, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Spunta anche un video, girato con il telefonino dall’amica della giovanissima vittima che ritrarrebbe il marocchino e un connazionale che era con lui.