Bonnie e Clide all' Amatriciana Fermata Coppia che Scrocca Albergo e Auto e Scappa

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'Aquila - Il 7 agosto scorso, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di L’Aquila Ovest ha intercettato un’vettura sospetta nei pressi dello svincolo di Tornimparte sull’A24. A bordo vi era unadi giovani, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali legati a truffe e reati contro il patrimonio. I due avevano soggiornato per circa dieci giorni in un hotel a L’Aquila, da cui erano fuggiti senza saldare il conto. Un Piano di Fuga Ben Organizzato Laera riuscita ad ingannare il personale dell’hotel facendo credere di aver effettuato un bonifico bancario per il pagamento del soggiorno. Quando sono emerse delle irregolarità nella transazione, i due giovani hanno simulato problemi tecnici e, approfittando di un momento di distrazione della receptionist, sono usciti di soppiatto dalla struttura ricettiva.