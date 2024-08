Twirling Lg2 Vallesina Mondiale Svezia 2024 Caprini-Fioretti in finale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sofia e Lucrezia ottengono il settimo posto e ottengono uno dei 10 pass per la finalissima, in programma domenica 11 agosto MOIE di MAIOLATI SPONTINI, 8 agosto– Sofiae Lucreziasono indella categoria Freestyle Pair Senior ai Campionati del Mondo diin. Il duo moiarolo della Lg2, infatti, ha centrato la pass all’atto che assegna il titolo di categoria grazie alla settima posizione ottenuta oggi, giovedì 8 agosto, nel turno di qualificazione. Solo le prime 10 si qualificavano per giocarsi il titolohanno ottenuto 564 punti, staccando di 16 punti il duo all’undicesimo posto e quindi escluso. Le prime classificate Komada-Konyagawa, giapponesi, hanno messo a segno 809 punti, seguite a 806 dalle connazionali Hirakui-Saito e a 721 dalle francesi Jusson-Lesage.