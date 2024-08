Traffico Roma del 08-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità forti disagi alsu via Pontina verso Pomezia oltre a lavori a penalizzare la circolazione o un incidente chiuso una corsia code da Spinaceto a Castelno disagi anche in carreggiata opposta segnalato un incidente in prossimità di Tor de’ Cenci verso l’Eur non si esclude la formazione di code situazione lungo il raccordo anulare per un incidente in carreggiata interna e riduzione di carreggiata e code tra le uscite Ardeatina per cantieri su Corso Francia si viaggia carreggiata ridotta tra via Flaminia via di Vigna Stelluti nelle due direzioni inevitabili ripercussioni con coda in particolare nelle ore di maggiorproseguono i lavori di rinnovo lungo la tangenziale est fino al 19 agosto chiuso il tratto di sopraelevata tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione Stadio ...