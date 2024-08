Punto sulla vendemmia Tempi in anticipo Ma la Maremma non è tutta uguale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) I produttori di vinoni monitorano con attenzione le uve e come queste maturano. Guardando alla, c’è chi ha già iniziato anche se solo in alcune zone dove si coltivano basi spumanti mentre per le altre varietà si aspetta. Quello che è certo è che in provincia non tutte le zone sono uguali e in linea generale si riscontra undipiù marcato nelle zone meridionali. In questi giorni Simone Castelli, presidente di Coldiretti Grosseto e produttore di vino, è in giro per la provincia per confrontarsi con i vignaioli, quello che emerge è un quadro abbastanza nella norma. "Lala trovo abbastanza in linea con lestiche tradizionali – commenta Castelli –. La stagione vegetativa della vigna va comunque monitorata con attenzione.