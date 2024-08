Più case che persone | Potremmo smettere di costruire palazzi almeno per vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ogni volta che si apre un nuovo cantiere edile per residenziale si apre il dibattito: mancanoa Monza per chi vuole trasferirsi da Milano (come sostengono alcune agenzie immobiliari), oppure ci sono giàvuote e sfitte e si potrebbe fare a meno di costruirne di nuove? Vengono in aiuto gli ultimi dati dell’Istat. Il Censimento 2021 delle abitazioni ha rilevato che in Brianza ci sono 435.794 abitazioni di cui 59.975 non sono occupate, cioè il 13,8% del totale. A Monza, su 62.809 abitazioni, ben 7.341 sono vuote, cioè l’11,7%. Ogni alloggio può ospitare un single oppure composta da padre, madre e uno o due figli. A Monza il fenomeno del “non occupato“ è in continuo aumento, passando dal 7% nel 1991 all’11,7% nel 2021 che in valore assoluto, significa passare da 3.345 a 7.341 alloggi.