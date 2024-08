Mutilato dallo squalo Va al mare dopo mesi E riesplode l’odio social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "A quanto pare i soldi della raccolta fondi a questo servono". Ecco uno dei tanti commenti velenosi alle foto che Matteo Mariotti ha pubblicato nelle ultime settimane dalle vacanze al, in particolare in quel di Lampedusa. Il ragazzo, che compirà 21 anni a fine agosto, lo scorso 8 dicembre è stato attaccato da unomentre faceva il bagno a Brisbane, in Australia, e a causa di quell’aggressione ha perso metà della gamba sinistra (come si evince anche dalla foto postata su Instagram). Ciò che non gli è mai venuto meno, invece, è la voglia di continuare a vivere la sua giovinezza, senza rinunciare alle passioni. Il, una di queste. Sia prima sial’incubo, Matteo era molto ’spavaldo’ nel mostrarsi sui, un atteggiamento che non è stato accolto benissimo dagli utenti delle piattaforme.