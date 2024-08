Monza Nesta | Coppa Italia sempre bella il Sudtirol è forte Calcio d’agosto imprevedibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “La, se vai avanti diventa ancora più. Il, dobbiamo stare attenti. Ieri sono andato a vedere l’Inter, ho visto una partita particolare. Magari le gambe ce le hai per 30?, la partita dopo avrai le gambe più performanti. Dobbiamo essere organizzati e non prendere la gara sottogamba, perché ilè una squadra. Sicuramente domani ci sarà emozione, perché è un nuovo capitolo della mia vita. Sarà un giorno importante per me”. Con queste parole, Alessandroha presentato la sfida tra il suoe il, valevole per i trentaduesimi di finale della2024/2025. Il tecnicono dei brianzoli ha rilasciato le suddette dichiarazioni per i canali social della sua società, sottolineando l’importanza della sfida che preparerà inoltre i monzesi all’inizio della Serie A.