Mi hanno trovato un tumore Antonella Clerici choc rompe il silenzio dopo l’intervento

(Di giovedì 8 agosto 2024), amata conduttrice televisiva, ha recentemente aperto il suo cuore in una lunga intervista al magazine “Oggi”, parlando della sua battaglia contro una malattia che l’ha colpita. In questa occasione, ha rivelato dettagli importanti sul suo stato di salute e su come la sua vita sia cambiata. Nel corso dell’intervista,ha raccontato di aver scoperto di avere unbenigno che, se non trattato, avrebbe potuto trasformarsi in maligno. “Mispiegato una cosa che non sapevo: l’esame istologico ha accertato che avevo unbenigno, ma avrebbe potuto trasformarsi velocemente in maligno” ha dichiarato la conduttrice. Questo tipo di tumori sono noti come borderline, una categoria che richiede particolare attenzione e controlli regolari.