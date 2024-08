LIVE Italia-Turchia Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | inizia una semifinale da palpitazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46 Fino a qualche anno fa laera una buona squadra, ma senza particolari velleità. Con l’arrivo in panchina di Daniele Santarelli e la naturalizzazione di Melissa Vargas è arrivato un deciso salto di qualità. 19.45 L’ha il conto in sospeso dellaeuropea del 2023, quando lasi impose per 3-2, prima di andare a conquistare il suo primo titolo superando in finale la Serbia. 19.44 Nella fase a gironi l’ha battuto 3-0 la, ma non conta niente. Oggi si riparte da zero, è una partita che vale la finale olimpica. 19.42 Velasco, subito dopo la vittoria con la Serbia, ha detto che “contro lasiamo disposte a tutto”. Servirà in effetti mettere in campo tutto quello che si ha.