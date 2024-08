Il leader catalano Puigdemont torna a Barcellona dopo 7 anni da fuga | Siamo ancora qui

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Agenzia Vista), 08 agosto 2024 LL'ex presidente della Generalitat de Catalunya, Carles, è riapparso stamani aquasi 7di assenza. Su di lui pende un mandato di cattura della polizia. ha fatto un discorso, descritto dal quotidiano "breve ed emozionante", alle migliaia di cittadini che si sono riunite per riceverlo, al rientro dall'esilio in Belgio.ha detto di essere "venuto per ricordarvi chequi. Equi perché non abbiamo il diritto di rinunciare", in riferimento all'indipendenza. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev