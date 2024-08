Dalla borsa trompe l’oeil al foulard intorno alla testa dagli occhiali over ai sandali a tinta forte

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alzi la mano chi non ha l’armadio pieno di vestiti semplici ed essenziali accumulati negli anni proprio in virtù del fatto che non passano mai di moda. Se questo concetto è senza dubbio vero, lo è anche l’alto rischio ci d cadere nella banalità seguendolo. Perché questi capilinea pulita e dalle tinte basic non danno il meglio se non sono completati da qualcosa che li esalti, li vivacizzi e ne spezzi la semplicità. Stiamo parlando della combinazione tra abito minimal e accessori insoliti, eye.catching, d’impatto. In poche parole dotati dipersonalità. Quella che proponiamo qui è una formula moda scaccia noia da mettere in pratica in ogni momento dell’anno.