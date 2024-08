Chiesa in bianco e nero Mossa social dell’azzurro con i colori della Juventus Ma il club lo ha scaricato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Federicosembra sentirsi ancora un giocatore, a tutti gli effetti. Nella tarda mattinata di ieri ha lanciato un messaggio che, nell’era dei, vale più di ogni comunicato. Due pallini, unoe uno, a supporto di una foto con la magliaSignora. Il popolo del pallone si è scatenato nelle reazioni, con ovvia maggioranza da partetifoseria juventina. Da chi gli chiedeva di non andare all’Inter, a chi semplicemente bramava spiegazioni, il numero dei commenti è diventato rapidamente chilometrico. Perché la situazione del giocatore è nota e non è quella di un elemento il cui futuro sembra blindato. Al contrario Thiago Motta, da qualche settimana al comandosquadra, non lo ritiene parte del progetto.