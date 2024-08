Asso-Bellagio arriva il nuovo servizio di trasporto sperimentale | date e orari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 - Asf Autolinee, in accordo con l’Agenzia diPubblico Locale, annuncia unfestivoche sarà attivo nelle giornate di domenica 11, 18 e 25 agosto, 1 e 8 settembre da, sulla linea C36, con tre corse giornaliere. Partenza dalla stazione adalle 09.40, 15.40 e 17.40, e ritorno da, con fermata al lido, alle 10.30, 16.30 e 18.30. Tutti glisono stati studiati per garantire la coincidenza con i treni di Trenord da e per Milano Cadorna.