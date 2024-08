Abodi | Dopo Euro2024 nessuno si è messo in discussione come se fossimo usciti per sfortuna

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Questa mattina sul Corriere dello Sport l’intervista al ministro per lo sport e i giovani Andreacondotta dal direttore Ivan Zazzaroni.: «Dal punto di vista sociale queste Olimpiadi hanno aumentato le distanze» Le sensazioni olimpiche di? «Il fascino esercitato da un enorme impianto sportivo a cielo aperto. Per l’esattezza, i Giochi sono concentrati nel centro di una città già splendida di suo, ma se soltanto ci si allontana da quella zona si trova la Parigi di sempre. Dal punto di vista sociale questo straordinario evento, anziché ridurre le distanze, le ha addirittura aumentate. Numerose gare si svolgono in luoghi iconici, è un’edizione che non lascerà eredità. Parigi non aveva certamente bisogno di iniezioni impiantistiche poiché è all’avanguardia. Tuttavia, una volta smontato il tendone, non resterà nulla di utilizzabile dalle periferie.