A Parigi l' esordio di una delle nuove discipline olimpiche | il breaking

(Di giovedì 8 agosto 2024). Oggi, al Concorde Park, dove in questi giorni si sono svolte le gare di basket 3x3, di skateboard e di Bmx, esordirà unaquattrodi2024: il, ossia l’arte metropolitana che incontra l’atletica, la cultura hip-hop e i ritmi afro-americani del Bronx degli anni Settanta che abbracciano l’olimpismo. Sedici atleti uomini (B-boys) e altrettante atlete donne (B-girls) si affronteranno in battaglie 1 contro 1 a eliminazione diretta. Attraverso una combinazione di mosse, capriole, rotazioni, sequenze di passi e posizioni acrobatiche in equilibrio dovranno adattarsi al ritmo improvvisato dei Dj del Concorde Park. I giudici non stileranno una classifica tra i breaker, ma giudicheranno le sfide uno contro uno.