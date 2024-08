Volley Parigi 2024 Giani | Torneo più difficile della storia ci siamo costruiti un’identità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una grande Francia batte l’Italia nella semifinale deldimaschile ai Giochi Olimpici di. 3-0 (25-20 25-21 25-21) il punteggio a favore dei transalpini, che in finale sfideranno la Polonia. Ecco le parole del commissario tecnicoFrancia Andrea:“una squadra che quest’anno ha cambiato marcia. Rispetto a tante altre squadre abbiamo interpretato bene la VNL con i giocatori che si sono abituati a giocare bene e a vincere. Si è creata una situazione positiva e anche in questosi è visto. Crediamo in quello che facciamo e per noi non è una novità giocare così. Non avevamo grandi obiettivi. Non è stato facile riacquistare la fiducia che avevamo perso nel finalescorsa stagione. Cipreparati a queste Olimpiadi facendo tanti sacrifici. Non ci fermiamo da oltre un mese.