Tornava a casa sulla bici elettrica Travolto dall’auto muore a 24 anni

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il paese piange Simone Simeoli, vittima del tragico incidente stradale che nel tardo pomeriggio di lunedì gli è costato la vita. Il giovane di 24si trovava in sella a unaquando si è scontrato con un’auto all’incrocio tra via Ossola e viale Ticino. Un incidente terribile col ragazzo sbalzato con violenza a terra sull’asfalto rovente. Erano circa le 18.15 quando è scattato l’allarme, con il luogo dell’incidente raggiunto in codice rosso dall’ambulanza e dall’elicottero del 118, con cui il 24enne, in stato di incoscienza, è stato trasportato d’urgenza al Niguarda. Qui però è deceduto poco dopo il ricovero a causa della gravi ferite riportate nell’impatto, che non gli hanno lasciato scampo. Il giovane, che abitava a Lonate Pozzolo, non lontano dal luogo dell’incidente, non aveva con sé documenti, per cui è stato complesso inizialmente ricostruire la sua identità.