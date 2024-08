Sconosciuto alla maggior parte degli americani il candidato vice presidente democratico è un uomo forte nelle riforme sociali e soprattutto strenuo difensore dei temi legati ai diritti riproduttivi dall' aborto alla fecondazione in vitro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Potrebbe non essere il nome più noto della politica americana, ma da martedì in poi, il governatore del Minnesota Tim Walz, diventerà una figura di spicco nella campagna presidenziale: sarà, infatti, ilse Kamala Harris vincerà la sfida con Donald Trump e diventerà la primadonnaUsa. «Come governatore, allenatore, insegnante e veterano, ha dato il massimo per famiglie lavoratrici come la sua. È fantastico averlo nella squadra», ha scritto Harris su X. E in risposta Walz ha affermato che essere la scelta di Harris per la carica diè «l’onore di una vita».