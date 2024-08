Post terremoto guerra di numeri Carancini | Castelli si autocelebra ma con lui la ricostruzione rallenta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Il re è nudo: per smascherare l’ossessivazione del commissario straordinario Guidosui suoi risultati della-sisma è stato sufficiente avere la curiosità di andare a guardare ie non cedere a quella narrazione che l’ex assessore regionale, a suon di comunicati stampa (ben 310 da gennaio 2024 a oggi), è riuscito a far diventare patrimonio comune anche tra tanti amministratori locali delle zone del cratere". Il consigliere regionale del Partito democratico Romanoattacca, comparando i dati del rapporto di maggio con quelli del predecessore Giovanni Legnini: "Indicano un significativomento delle procedure", dice ed evidenzia come il report in questione rischi di diventare "un clamoroso boomerang".