Montemesola tenta la truffa dell’incidente ma trova un poliziotto e i carabinieri arrestato

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tarantini Time Quotidiano“Pronto? Buongiorno, suo figlio ha avuto un incidente, servono dei soldi per tirarlo fuori dai guai, se sei a casa mando qualcuno a prenderli”. E’ la classica telefonata delladel finto incidente, ricevuta oggi da un uomo di. La telefonata ha subito insospettito unlibero dal servizio che siva con l’uomo. Iltore al telefono aveva detto alla vittima che sarebbe passato un suo incaricato a ritirare una non meglio precisata somma di denaro per tirare suo figlio fuori dai guai, ma al suo arrivo, anzichére l’ignara vittima pronta a consegnare il gruzzolo, hato ilche ha immediatamente allertato una pattuglia deidella locale stazione. I militari hanno dunque proceduto a fermare l’uomo, di origini campane e a condurlo in caserma. Ladel finto incidente è sempre più diffusa.