Mercati emergenti azioni in ripresa | estate promettente

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ledeihanno esibito una robustaquest’anno, con i relativi paesi che svolgono un ruolo chiave nella crescita economica globale. A livello regionale, i(esclusa la Cina) hanno evidenziato una notevole capacità di resistenza.inL’India continua a puntare con decisione sulla spinta degli investimenti infrastrutturali, sulla diversificazione della supply chain globale, sull’aumento della spesa per i consumi, sull’espansione dei servizi finanziari e sulla crescita del settore residenziale. La Banca mondiale prevede una crescita del PIL indiano del 6,7% per il 2024-26. Taiwan e la Corea del Sud stanno collaborando strettamente con società USA leader nel comparto dei chip in vista di una nuova “era della robotica” secondo Jensen Huang, CEO di Nvidia.