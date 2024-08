LIVE Vela Olimpiadi Parigi in DIRETTA | aumenta il rischio di cancellazione Cosa succede nel caso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46: Non cambia la situazione. Poco vento eildidelle medal race. In base al regolamento il recupero si può disputare nei prossimi due giorni. Incontrario la situazione attuale sarebbe quella definitiva e dunque Tita/Banti conquisterebbero il titolo olimpico 15.26: Qualora dovessero ripresentarsi le condizioni per la disputa regolare delle gare, si ripartirebbe dalla medal race del Dinghy 15.21: Interrotta la medal race del Dinghy a causa del vento debole 15.06: Attualmente il vento è nuovamente calato a 7 nodi. Siamo al limite, sotto i 7 nodi è impossibile gareggiare. In questo momento è in corso la medal race del Dinghy 14.45: Condizioni cambiate, il vento è cresciuto, si sta per disputare la Medal Race del Dinghy uomini 14.