LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso le fasi finali del lead maschile della combinata

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 20.0 punti messi a segno da Duffy dopo che sono trascorsi i primi 2?. 11.19 Tocca a Colin Duffy (Stati Uniti). 33.8 il suo punteggio dopo il boulder. 11.17 Solamente 24.0 punti per Megos. Il tedesco è 11mo a quota 48.7 ed è eliminato a sorpresa. 11.15 Ora sarà la volta del tedesco Alexander Megos (24.7). 11.12 Scivola Ondra, il ceco totalizza 68.1 punti nele passa in testa a quota 116.8. Ondra sarà in finale. 11.12 Ondra arpiona l’aggancio dei 60.0, il ceco vuole raggiungere il top. 11.10 Ondra con intelligenza evita una presa rischiosa e raggiunge la presa dei 30.0 a 4? dal termine. 11.09 Tocca ad Adam Ondra (48.7): il ceco era quinto dopo il boulder. 11.07 Solamente 12.1 punti per Avezou. Il transalpino è praticamente eliminato con un totale di 61.3 punti. 11.06 Qualche rischio per Avezou che comunque raggiunge la presa dei 10.