L’estate delle mucillagini | Ma state tranquilli fare il bagno in mare non è pericoloso

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Professoressa Antonella Penna, docente di Ecologia del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino, lesono pericolose? "Voglio rassicurare chi ci legge: quelloè un fenomeno naturale, non tossico, dovuto alla eccessiva proliferazione di microalghe che producono questo muco gelatinoso. Il problema è che si aggrega formando ammassi che poi imbrigliano la sporcizia delche si degrada lungo le nostre spiagge". Quindi non dobbiamo preoccuparci neanche se accidentalmente le ingeriamo? "No, perché sono miscele di zuccheri prodotte da microrganismi vegetali". Quando si esce dall’acqua si ha però la sensazione che la pelle tiri, per non parlare dei capelli che diventano verdi e stoppacciosi. Possono causare danni all’epidermide? "Non causano assolutamente danni, anzi possono avere un effetto "peeling"".