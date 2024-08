La triatleta belga Claire Michel | Nella Senna non ho contratto l’Escherichia coli ho un altro virus Tre giorni di vomito e diarrea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Gli esami del sangue hanno dimostrato che houn(non E.). Dopo tredi, che mi hanno lasciato abbastanza vuoto. Domenica ho finito per aver bisogno di cure mediche più significative e ho trascorso la giornata in clinica”. Con un post su Instagram,ricoverata in ospedale dopo la garaalle Olimpiadi di Parigi 2024 – ha annunciato che il batterionon ha nulla a che vedere con, a differenza di quanto si era inizialmente ipotizzato. Dunque, si tratta di untipo diancora da identificare con certezza.