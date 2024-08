In Habilita uno specialista in geriatria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) InZingonia è presente un medico geriatra, la Dr.ssa Eleonora Locatelli. Abbiamo colto l’occasione per parlare con lei in merito a quali siano i soggetti che solitamente si rivolgono al geriatra. «Lae Gerontologia – spiega la Dr.ssa Locatelli – è una branca della Medicina Interna, nata negli ultimi anni e ancora poco conosciuta, specifica inizialmente per le persone over 65, ma poiché con il passare del tempo la qualità e l’aspettativa di vita si sono alzate, non si parla più di persone anziane con almeno 65 anni, ma dai 75 anni in poi. Il geriatra è quindi un medico che si interessa delle problematiche dell’anziano: a differenza di medici specialisti che saranno più centrati su singoli apparati, il geriatra effettua una valutazione multidimensionale e valuta la persona nel suo complesso». Quando è il caso di rivolgersi al geriatra? «Al paziente – prosegue la Dr.