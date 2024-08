In agosto la musica non dimentica chi soffre sotto le bombe Giovane band musicale lancia un crowdfunding per sostenere i civili

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Ho visto cadere una bomba sulla soglia della mia casa che non ho più, ho visto stuprare mia madre in un vicolo senza poter fiatare e cade dal cielo la morte davvero togliendomi l’identità. Non ho più un paese, non ho più una patria e nessuno me la ridarà”. Così inizia Fuliggine, il primo singolo, da oggi online, dei Sidewalk, in concomitanza con l’avvio delper raccogliere fondi per Gaza e poi donarli a Oxfam Italia. Unale di amici bresciani con l’animo sociale Sidewalk è unale di quattro amici bresciani under 25, tenuti insieme dalla loro grande amicizia e da un sogno, che sta diventando realtà: vivere di, possibilmente in strada, con lo scopo di sensibilizzare i passanti su temi di contenuto sociale, dall’ambiente, alle guerre, ai diritti universali.