Gli F-16 possono cambiare le sorti della guerra in Ucraina e smascherano il bluff di Putin sul nucleare

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per un pugno di F-16. Un anno di, il primo, passato a chiedere agli alleati di assicurare la copertura aerea. Poi altri sei mesi per convincere la Nato a non opporsi, e solo alla vigilia del secondo anniversario dell’aggressione russa il via libera. Ora i tanto attesi caccia da combattimento hanno cominciato a sfrecciare sui cieli ucraini, per proteggere le città . Gradualmente, i primi piloti dell’aviazioneche hanno completato l’addestramento in Europa e negli Stati Uniti stanno coprendo i cieli di Odessa e di Kyiv, preparandosi al peggio al confine orientale.