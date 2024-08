Cina | Shaanxi rinvenuto fossile di panda gigante ben conservato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Xi’an, 07 ago – (Xinhua) – Undiben, risalente ad almeno 10.000 anni fa, e’ stato scoperto in una grotta nella provincia nord-occidentale cinese dello, ha dichiarato oggi il dipartimento provinciale delle risorse naturali. Alla fine di luglio, il dipartimento ha ricevuto segnalazioni da parte degli abitanti locali, secondo i quali erano stati scoperti fossili sospetti di ossa di animale nelle profondita’ di una grotta nella contea di Chenggu, nella citta’ di Hanzhong dello. A seguito di un’indagine sul campo, i ricercatori hanno determinato in via preliminare che ilapparteneva a unadulto, presumibilmente una femmina. Questa scoperta si basa sulla morfologia del cranio, sulla struttura dentale e sullo sviluppo della cresta sagittale del