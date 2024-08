Attacco ucraino a Kursk Putin | Provocazione E accusa Kiev di estendere il fronte all’Africa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’Ucraina ha attaccato la regione russa di. Cinque i morti finora accertati e migliaia le persone evacuate sul territorio. L’avanzata diha scatenato le ira diche ha parlato di “” e hato il nemico di voler allargare il conflitto in Africa. L’diSarebbero cinque i morti per l’delle truppe ucraine suldi. “Migliaia di civili hanno lasciato la regione russa diper scappare dagli attacchi ucraini. È quanto afferma il governatore ad interim Alexei Smirnov, come riporta l’agenzia Tass. “Più di 200 persone sono state portate fuori dai territori bombardati con autobus e mezzi personali”, ha detto Smirnov, ” mentre nelle ultime 24 ore diverse migliaia di persone hanno lasciato la zona dei bombardamenti con il nostro aiuto”.