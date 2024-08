Ancora odio contro Meloni e la figlia L’ignobile minaccia arrivata sui social di FdI

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Odiatoriin azioneGiorgiae sua. L’ultimo episè stato denunciato da FdI sulle proprie pagine, che sono state anche il luogo in cui si è consumato. Al profilo Facebook del partito è arrivato un messaggio che recita: “Kill gioggia e Ginevretta”. Si tratta di un fatto grave in sé, che assume connotati tanto più ignobili perché coinvolge anche la bambina. Ma il tema è a monte, non a valle. Lanei confronti di Giorgiae della“Questa è unasulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia e indirizzata al Presidente Giorgiae alla. Il clima die di intolleranza nei confronti del Presidente del Consiglio e della sua famiglia diventa sempre più inaccettabile e pericoloso. La nostra piena solidarietà”, si legge nel post del partito, che in meno di tre ore ha raccolto quasi mille commenti.