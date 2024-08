9 morti di cui 6 bambini Incidente choc nella notte prima lo schianto poi finisce in acqua

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nove persone sono morte, tra cui sei, dopo che un veicolo si è ribaltato in un canale. Un unico sopravvissuto, rimasto ferito nell’, è ancora ricoverato in ospedale. L’è avvenuto lunedì seracontea di Palm Beach. Alle 19:30 circa, le autorità hanno iniziato a ricevere chiamate per segnalare la presenza di un’auto in un canale vicino a Belle Glade. Secondo il capitano dei vigili del fuoco della contea di Palm Beach, Tom Reyes, i primi soccorritori hanno trovato un veicolo capovolto con le sole ruote visibili.