Stefano De Martino la mossa contro Amadeus | scontro rimandato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) Si prospetta come il duello televisivo dell’anno: c’è grande attesa per lo straDe. Il primo su Rai1, il secondo su Nove, dopo l’addio alla Rai. E quest’ultima ha messo in campo una strategia per anticipare la partenza di Affari Tuoi, che inizia ben tre settimane prima rispetto a Chissà chi è, il format I Soliti Ignoti che ha cambiato nome. Tutto quello che sappiamo (per ora). Quando inizia Affari Tuoi conDeC’è la data: 2 settembre 2024. Alla conduzione, però, non ritroviamo il volto di, che dopo anni di onorata carriera ha detto “addio” alla Rai, scegliendo di trasferirsi su Nove, mettendosi ancora una volta alla prova dopo aver condotto il Festival di Sanremo per cinque anni consecutivi. Al suo posto, un volto giovane, fresco, ovvero quello diDe