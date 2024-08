Sace nel primo semestre 26 miliardi di euro a sostegno di 51 mila aziende italiane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Nel corso del2024,ha mobilitato 26,3diattraverso garanzie, liquidita’, servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching adi progetti in Italia e nel mondo, al fianco di oltre 51imprese, la quasi totalita’ Pmi. Lo rende noto, annunciando i risultati operativi al 30 giugno 2024, che confermano il forte impegno al fianco delle impresee del Sistema Paese nell’ambito del piano Insieme2025, con cuiha abbracciato un nuovo business model che mette alposto la crescita sostenibile delle imprese e l’impatto generato per la collettivita’. Un risultato che fa salire il supporto complessivo didall’inizio di “Insieme2025” a oltre 80di, pari a oltre il 70 per cento dell’obiettivo previsto in arco di Piano (2023-2025).