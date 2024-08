Olimpiadi | 6 Agosto gli italiani in gara Speranze per Furlani e Fantini nel atletica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024) Altra giornata intensa per gli azzurri alledi Parigi 2024. Medaglie alla portata dinel salto in lungo e perinvece nel lancio del martello. Nel frattempo oggi il medagliere si è impreziosito con due ori e un bronzo. Queste medaglie sono state portate a casa da D’amato nella trave e Esposito il bronzo nella medesima. Invece Bacosi e Rossetti hanno sconfitto gli americani nel tiro sportivo. Da segnalare anche l’impresa del Italvolley in rimonta contro il Giappone.