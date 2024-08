MotoGP | Jorge Martin un dolce secondo posto da primato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Non ha vinto, per poco, il Gran Premio di Gran Bretagna 2024, ma dalla gara anglosassonepotrà trarre, certamente, delle indicazioni positive in vista della corsa al titolo del Motomondiale 2024. Lo spagnolo di Pramac Racing ha governato la corsa per quasi tutta la disputa per poi arrendersi, però, alla veemenza messa in quel di Silverstone da Enea Bastianini di Ducati che ha surclassato l’iberico con un guizzo finale straordinario. Il numero ottantanove, però, tornerà a casa seduto sul trono della classifica piloti: grazie ai risultati inglesi, infatti, lo sfidante al titolo di Francesco Bagnaia ha contro sorpassato Pecco in vetta alla graduatoria e adesso guarda tutti dall’alto verso il basso.