Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 agosto | la rassegna stampa

(Di martedì 6 agosto 2024) Il lunedì nero delle borse mondiali resta ancora sulledeidi: crollano Tokyo e Wall Street, Europa in affanno. Ieri giornata storica per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Trionfo nella ginnastica per Alice D’Amato e Manila Esposito, rispettivamente oro e bronzo nella trave: battuta la pluricampionessa Simone Biles. Medaglia d’oro anche per il duo di skeet Bacosi-Rossetti. Ancora alta tensione in Medioriente con l’Iran pronto a lanciare l’attacco contro Israele