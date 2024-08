Italiano in coma dopo incidente col quad a Zante Appello madre | Serve un volo di Stato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 6 agosto 2024) Undai toni disperati arriva da Ilaria De Paolis, mamma e infermiera di Marino, in provincia di Roma, per riportare a casa il figlio Valerio Bianchi, inun gravestradale indurante una vacanza a. Valerio, 22 anni, ècoinvolto in uncon una noleggio sull'isola greca lo scorso giovedì 1° agosto. Recuperato dai suoi amici in un dirupo, il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Agios Savvas di Atene. La, in servizio al Policlinico di Tor Vergata, ha immediatamente chiesto aiuto alle autorità italiane e alla Farnesina per trasferire il figlio in Italia, dove potrebbe ricevere le cure necessarie.