Gf Vip Rosalinda Cannavó svela come affronta la paura del parto | È qualcosa di normale e umano però…

(Di martedì 6 agosto 2024) La ex gieffinaCannavò sta per diventare mamma per la prima volta, infatti attende una figlia da Andrea Zenga che conobbe all’interno del reality e dal quale non si è più separata.ha risposto alle curiosità dei suoi followers sulla gravidanza. Riguardo l’epidurale ha dichiarato l’influencer: Penso che se nel 2024 ci sono dei mezzi che possano aiutare ad alleviare il dolore perché non usufruirne?in ogni cosa ci sono i pro e i contro, e io ho fatto un incontro con l’anestesista dell’ospedale doverirò per farmi spiegare tutto. I contro non sono di sicuro quelli che molto spesso per sentito dire ci hanno detto. Personalmente non so se lo farò ma non mi sono voluta negare la possibilità di scegliere se farla o no il giorno del