Diego Aldo Pettorossi | Sono rammaricato per il mancato ripescaggio Le Olimpiadi sono incredibili

(Di martedì 6 agosto 2024) Un 20.53 che, essendo arrivato al secondo posto della sua serie di, lo lascia fuori dalle semifinali dei 200 metri maschili alledi Parigi 2024, dove invece vi saranno Fausto Desalu e Filippo Tortu., intercettato dai microfoni di Rai Sport, ha detto: “Diciamo che potevo giocarmela per vincere il. Nonpartito benissimo, mi manca un po’ di esperienza: ho fatto il possibile. Mi sentivo li,: la vedo comunque come una bellissima esperienza formativa per la mia carriera”. Poi lo sprinter classe 1997 ha aggiunto: “Sapevo che per passare in semifinale sarebbe servito un tempo intorno ai 20.50: l’occasione era li, purtroppo non l’ho presa. Ma essere qua, nonostante l’ultima posizione nel ranking, è già qualcosa di importante. L’obiettivo era la semifinale, non l’ho raggiunto: mi dispiace.