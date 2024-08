Boxe Malagò | Angela Carini mi ha mostrato le pressioni dell’IBA le ho detto di non farci caso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Non accenna a fermarsi la serie di questioni che si legano a tutto quel che è successo dopo i 46 secondi disul ring di Parigi 2024. Quelli che, come noto, sono trascorsi prima che la pugile italiana abbandonasse il ring e il torneo olimpico nei 66 kg contro l’algerina Imane Khelif. In un’intervista a La Stampa, Giovanni, il numero 1 del CONI, si è espresso in maniera particolarmente dura nei confronti della situazione e ha rivelato nuovi dettagli: “Io non parlo di quello che non conosco. Ho ricevuto dalla massima autorità medica del CIO il documento sulla regolarità della partecipazione dell’algerina al torneo. Il resto sono chiacchiere che hanno travolto. Non lancio nessun j’accuse ma non mi sorprendo affatto che la questione sia diventata politica. Tutto viene strumentalizzato oggi dalla politica. A destra come a sinistra.